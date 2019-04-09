Шведский самолет покинул Пулково

Военный борт направляется домой – в Стокгольм.

Об этом стало известно сегодня вечером, девятого апреля. Самолет приземлился в Санкт-Петербурге восьмого апреля – накануне Арктического форума. Есть предложение, что на борту находилась военная делегация королевства, которая прилетела, чтобы принять участие в мероприятии, говорится в сообщении Telegram-канала «Аварийный Петербург».

Напоминаем, что от Швеции на петербургский форум прилетал также премьер-министр страны Стефан Левеном. Владимир Путин успел пообщаться с коллегой, отметив, что в России очень любят швейцарских хоккеистов. Президент России считает, что сборная Швеции – это талантливые спортсмены, которые своей игрой объединяют две страны.

«Спорт объединяет наши страны в гуманитарном плане», — подчеркнул Путин, передает РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что над Петербургом и Ленобластью пролетел шведский самолет. За ним россияне наблюдали несколько часов.