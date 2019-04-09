Воробьев прокомментировал поражение СКА

Главный тренер хоккейной команды заявил, что армейцам с Невы не хватило всего одного гола.

Своим мнением специалист поделился после матча, девятого апреля. Илья Воробьев считает, что СКА упустил несколько моментов, что и стало причиной проигрыша. Также тренер отметил, что, если бы Карпов все-таки забил шайбу, это придало бы уверенности хоккеистам и тогда «игра пошла совершенно по-другому». Так что, можно сказать, что СКА не хватило всего лишь одного реализованного момента для выхода в финал Кубка Гагарина.

Воробьев отметил, что его подопечные бились до конца, несмотря ни на что. Так, у Прохоркина и Хафизуллина поднялась температура перед матчем, но они все равно вышли на лед.

«Люди играть не могут. Это не оправдание, это факт»,

— поделился тренер.

Напоминаем, что встреча ЦСКА и СКА завершилась со счетом 3:1. Это был седьмой матч, который стал решающим – армейцы с Невы вылетели с Кубка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы, несмотря на поражение СКА, признаются в любви клубу.