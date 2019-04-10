В Невском районе 4 дома год стояли без воды

Районная прокуратура обнаружила нарушение в управлении петербургским жилым комплексом «О Юность».

Прокуратура Невского района в ходе проверки установила, что управляющая компания ООО «Невский дом» не заключила договоры на холодное водоснабжение и водоотведение в отношении 4 многоквартирных домов, которые были ведены в эксплуатацию в январе прошлого года.

Одна из обязанностей управляющей компании по закону является заключение договоров с организациями, которые занимаются снабжением ресурсами, на поставку коммунальных услуг.

По факту административного нарушения законодательства по статье об управлении многоквартирными домами возбуждено уголовное дело. В адрес руководства ООО «Невский дом» внесено представление об устранении данный нарушений, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец ограбил и машину, и квартиру в Петроградском районе.