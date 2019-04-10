В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов "Сбербанка". Фото: Baltphoto

Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов "Сбербанка". Фото: Baltphoto

Россияне сообщили о трудностях, возникших при попытки получить доступ к сервису «Сбербанк Онлайн». Сбой произошёл сегодня, 10 апреля, подтверждается на портале Downdetector.

Технические неполадки произошли в районе 12 часов дня. Порядка 55% пользователей пожаловались на неполадки в работе всех сервисов Сбербанка.

Около 30% сообщили, что не могут войти в приложение и ещё 15% столкнулись с трудностями во время перевода денежных средств. #сбербанкУмри @sberbank pic.twitter.com/q0l8yjjSda — stas hardy (@stas_hardy) 10 апреля 2019 г.

Представительство Сбербанка отвечает на вопросы граждан в своём Twitter. Работники кредитной организации сообщили о том, что делают все возможное, чтобы ускорить процесс устранения неполадок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина хотел прислать руководству Сбербанка террористку с бомбой.