В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой

Россияне сообщили о трудностях, возникших при попытки получить доступ к сервису «Сбербанк Онлайн». Сбой произошёл сегодня, 10 апреля, подтверждается на портале Downdetector.
Технические неполадки произошли в районе 12 часов дня. Порядка 55% пользователей пожаловались на неполадки в работе всех сервисов Сбербанка.
Около 30% сообщили, что не могут войти в приложение и ещё 15% столкнулись с трудностями во время перевода денежных средств.
#сбербанкУмри @sberbank pic.twitter.com/q0l8yjjSda
— stas hardy (@stas_hardy) 10 апреля 2019 г.
Представительство Сбербанка отвечает на вопросы граждан в своём Twitter. Работники кредитной организации сообщили о том, что делают все возможное, чтобы ускорить процесс устранения неполадок.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина хотел прислать руководству Сбербанка террористку с бомбой.