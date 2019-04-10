В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов
Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов "Сбербанка". Фото: Baltphoto

Россияне сообщили о трудностях, возникших при попытки получить доступ к сервису «Сбербанк Онлайн». Сбой произошёл сегодня, 10 апреля, подтверждается на портале Downdetector.

Технические неполадки произошли в районе 12 часов дня. Порядка 55% пользователей пожаловались на неполадки в работе всех сервисов Сбербанка.

Около 30% сообщили, что не могут войти в приложение и ещё 15% столкнулись с трудностями во время перевода денежных средств.

Представительство Сбербанка отвечает на вопросы граждан в своём Twitter. Работники кредитной организации сообщили о том, что делают все возможное, чтобы ускорить процесс устранения неполадок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина хотел прислать руководству Сбербанка террористку с бомбой.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
россия сбербанк сбой в системе
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В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой