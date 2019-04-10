Станцию метро “Улица Дыбенко” закрыли на вход

Доступ ограничен “по техническим причинам” — а близится час пик.

Станцию метро “Улица Дыбенко” закрыли на вход сегодня около 17:45 в среду 10 апреля, сообщили очевидцы в социальной сети. По громкой связи метрополитена сообщают, что ограничение на вход связано с техническими причинами.

Этих самых причин может быть множество: возможно, кто-то забыл свои вещи в вестибюле станции или вагоне поезда метро. Есть вероятность, что администрация метрополитена получила сообщение о заложенной бомбе на станции, как это, к сожалению, часто бывает в последние недели в Санкт-Петербурге. Впрочем, часто в таких случаях сотрудники безопасности предпочитают проверять станцию без проведения эвакуации.

Остается надеяться, что проверка станции “Улица Дыбенко” не займет слишком много времени — близится час пик, а из-за Арктического форума Санкт-Петербург ждут серьезные пробки на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на “Парке Победы” мужчина выбил стекло поезда.