Турпоток в Петербург увеличится на треть за пять лет

Петербург может заработать минимум 4 млрд рублей. Фото: Pixabay
Петербург может заработать минимум 4 млрд рублей. Фото: Pixabay

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что это – вполне реально.

Своим мнением политический деятель поделился сегодня, 10 апреля. В последнее время обсуждается введение сбора для иностранных туристов – власти планируют брать с них по 100 рублей за сутки, проведенные в Санкт-Петербурге. Эта сумма, незначительная для одного человека, позволит увеличить доход от сферы туризма. Тем более, подчеркивает Орешкин, количество туристов будет только увеличиваться – к 2024 году прирост составит от 25 до 30 процентов, передает РИА Новости.

«Туристический сбор с зарубежных туристов – это комплексная история»,

— считает министр.

Эти деньги можно будет потратить на реставрацию зданий и прочие потребности Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин поддержал туристический сбор в 100 рублей за день. За счет этого можно будет заработать уже в текущем году около четырех миллиардов рублей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
туризм туристический сбор
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