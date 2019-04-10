США признали, что не могут остановить строительство «Северного потока – 2»

Газопровод нужен ЕС, считает Путин. Фото: Pixabay.com
Газопровод нужен ЕС, считает Путин. Фото: Pixabay.com

Госсекретарь Америки Майк Помпео заявил, что штаты пытались сделать все возможное, чтобы отговорить ЕС от этого.

Своим мнением политический деятель поделился сегодня, 10 апреля. В первую очередь, рассказал он, Америка хотела убедить в ненужности «Северного потока – 2» Германию, но ничего не вышло. МИД Германии заявил, что больше не намерен обсуждать проект газопровода, так как отказываться от него не хочет.

Владимир Путин, комментируя согласие ЕС на строительство газопровода, отметил, что Европе он выгоден. Президент России подчеркнул, что с государствами порой сложно договориться, так как их главы принимают решения только сообща, передает РИА Новости.

Глава нашей страны убежден, что если бы «Северный поток – 1» не был бы построен, то это сказалось бы на цене нефти – она стала бы гораздо дороже.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Германия подсчитала, какие убытки она несет из-за антироссийских санкций.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
Германия северный поток-2 США
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