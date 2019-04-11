Мужчины толкнули женщину — она попала в больницу

Пострадавшая ударилась головой, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

В больницу Фрунзенского района Петербурга в среду 1-апреля привезли женщину в тяжелом состоянии. По ее словам, она получила травмы после конфликта с двумя мужчинами на Бухарестской улице, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга 11 марта.

Как сообщили в полиции, 42-летняя женщина знакома только с одним из двух мужчин. Ее толкнули и она сильно ударилась головой. Полицейские задержали 36-летнего мужчину, сейчас они воссоздают картину, опрашивая всех участников конфликта. Полицейские Петербурга решают вопрос о возбуждении уголовного дела — травмы, которые женщина получила, действительно серьезны. Причины ссоры между знакомыми в полиции Фрунзенского района Петербурга не уточнили.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Колпино задержали хулиганов.