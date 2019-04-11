Ремонт ограничит проезд транспорта на несколько улиц Петербурга

В Петербурге несколько улиц закроют или ограничат для проезда транспортных средств. Причина — ремонтные работы.

Автолюбителей предупреждают об ограничении и закрытии движения транспорта на территории Петербурга. Речь идёт об улицах Новгородской и Моисеенко, Ткачей и Бабушкина. Кроме того, проезд ограничат на участке Московского шоссе в Шушарах.

На пересечении Новгородской улицы и улицы Моисеенко ограничения будут действовать с 13 по 24 апреля. В это время «ПетербургГаз» будут проводить работы по прокладке газопровода.

В связи с демонтажем временного газопровода, который будут проводиться 13 и 14 апреля, движения транспорта по улице Ткачей от д. 5 по ул. Ткачей к ул. Бабушкина, а также направлению ул. Бабушкина от пл. Культуры к ул. Ткачей также будет ограничено.

С 15 по 16 апреля ограничения введут на ул. Ткачей от ул. Бабушкина до пл. Культуры из-за ремонта, который проведёт «Инженерная Компания».

Проезд будет ограничен с 14 по 29 апреля на Московском шоссе в поселке Шушары от Курьерского проезда до Ленсоветовской дороги из-за обустройства въезда-выезда. Отмечается, что с 14 часов дня по пятницам до 22 часов вечера по субботам ограничения будут сниматься. Работы на этом участке проведёт ООО «Великоросс».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Нарвскую» и «Чернышевскую» ждёт ремонт. Режим работы станций изменится.