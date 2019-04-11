В Петербурге студентка, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна общежития

Студентка университета «Высшая школа экономики» выпрыгнула из окна общежития во время пожара. Она доставлена в больницу в тяжелом состоянии. По информации ГУ МЧС, возгорание произошло на улице Ленсовета, 29 в Московском районе Петербурга в два часа ночи.

В одной из комнат общежития на четвертом этаже вспыхнуло пламя и девушка, спасая свою жизнь, выпрыгнула из окна. Её госпитализировали в тяжелом состоянии в Институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

Как сообщает пресс-служба ВШЭ, все расходы, связанные с лечением потерпевшей, возьмет на себя университет. Отмечается, что больше никто из студентов и сотрудников общежития не пострадал.

Gazeta.SPb сообщалось о том, что в ночном пожаре на Ленсовета погиб мужчина и его собака. По данным МЧС Петербурга, горела кухня и коридор в двухкомнатной квартире — площадь огня составила 8 м2