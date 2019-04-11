У 4,4 тысяч жителей Волхова пропал свет

Большую часть домов перевели на аварийное снабжение для окончания ремонта.

Утром 11 апреля в Волхове отключили электричество на 15 подстанциях, сообщает 47news, ссылаясь на ЛОЭСК. Свет пропал у 4,4 тысяч человек. Причиной аварийного отключения стало повреждение изоляции кабеля в Ленинградской области.

К 9 утра электричество отсутствовало только в садоводствах Ленобласти “Мичуринец”, “Дружба” и “Металлург” — плюс в гаражах. Всех остальных потребителей перевели на аварийную систему передвижного дизельного генератора. В ЛОЭСК заявили, что в садоводствах живут примерно 50 семей круглый год. Генератор обеспечит электроснабжение до окончания ремонтных работ в Ленобласти — но три участка к нему не подключить.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей “Меги”.