Посетителей «Меги» попросили покинуть торговый центр

Сразу в двух зданиях прошла эвакуация.

Об этом стало известно сегодня вечером, 10 апреля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте», которые традиционно поделились фотографиями. Известно, что за покупками неудачно сходили в «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». Пользователи объяснили, что по громкоговорителю объяснили закрытие техническими причинами. Люди пишут, что видели, как к торговым центрам съезжаются спасатели и кинологи с собаками. Также в обоих торговых центрах не работали лифты и эскалаторы. Есть предположение, что эвакуация произошла из-за анонимных сообщений о бомбах.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге в последнее время довольно часто тревожат ТЦ «Континент» – оттуда людей на протяжении нескольких дней выводили по вечерам. Так, в эту среду тоже не обошлось без эвакуации в торговом центре на Стачек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Континент” на Стачек опять под “прицелом” лжеминеров.