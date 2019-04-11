Двухлетняя девочка уронила на себя кастрюлю с горячим супом

Ребенка доставили в больницу — врачи говорят о большом количестве серьезных ожогов.

В Адмиралтейском районе девочку 2-ух лет привезли в больницу с ожогами от супа, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 11 апреля. Ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячей едой.

Девочку доставили в больницу с Малой Подьяческой вечером во вторник. Врачи говорят об ожогах II-ой и III-ой степени по всему телу, передают в правоохранительный органах Петербурга. Пока что сложно сказать что-то определенное о ее состоянии.

По предварительном заключению, родители не уследили за ребенком, сообщили в полиции Петербурга. Органы опеки не наблюдают за семьей. Отец и мать не работают, но, возможно, занимаются фрилансом или имеют другие источники дохода.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в больницу попала женщина после того, как ее толкнули мужчины.