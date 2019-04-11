На Индустриальном проспекте Citroen сбил двух женщин

Авария произошла вне зоны пешеходного перехода — пострадавших доставили в больницу.

На Индустриальном пр. Петербурга утром в четверг сбили двух женщин, сообщили Gazeta.SPb в ГИБДД Санкт-Петербурга 11 апреля. Пострадавшие переходили дорогу в неположенном месте.

По информации инспекторов ГИБДД, авария в Красногвардейском районе Петербурга произошла около 8 утра. Автомобиль Citroen наехал на женщин у дома 25. Одной из пострадавших исполнилось 54 года, второй — 39 лет. Их отвезли в Александровскую больницу, врачи назвали их состояние средне тяжелым, сообщили в ГИБДД Санкт-Петербурга.

На дорогах Петербурга сегодня скользко — и судя по прогнозу погоды, гололед на дорогах будет появляться по утрам до конца недели. Тормозить на обледенелом асфальте водителям сложнее, особенно тем, кто уже перешел на летнюю резину.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что утром гололед поставил Петербург в пробки и спровоцировал аварии.