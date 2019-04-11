Строительство жилых домов в Песочном приостановили

Госстройнадзор приостановил действие разрешений на стройку - застройщик уже в курсе. Фото: pixabay.com
Госстройнадзор приостановил действие разрешений на стройку - застройщик уже в курсе. Фото: pixabay.com

Местные жители пожаловались, что у них с участков пропала вода.

Строительство многоквартирных домов в поселке Песочный приостановили после жалоб жителей частного сектора, сообщили Gazeta.SPb в УФССП Санкт-Петербурга 11 апреля. Местные заявляют, что с участков пропадает вода.

Судебные приставы Санкт-Петербурга получили заявление от жителя Песочного, который живет неподалеку от стройки жилых домов с подземными стоянками. Он рассказал об осушении своего участка, в котором, возможно, виноваты строительные работы, сообщили в УФССП.

Госстройнадзор под контролем приставов временно прекратил действие разрешений на стройку — застройщику об этом сообщили, передают в УФССП Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что самострой у Нижнего Суздальского озера Петербурга снесут.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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