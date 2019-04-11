На Народной поймали наркомана-рецидивиста с амфетамином

В участке обнаружили, что мужчину уже судили по 228. Фото: pixabay.com

В участке обнаружили, что мужчину уже судили по 228. Фото: pixabay.com

Мужчина вел себя шумно — и его отвезли в участок полиции Невского района.

На Народной улице Петербурга поймали наркомана-рецидивиста, сообщили Gazeta.SPb в УВО Санкт-Петербурга 11 марта. При обыске у мужчины нашли пакетик с белым порошком.

По данным Росгвардии Петербурга, патрульный наряд УВО заметил на Народной ул. мужчину, который, по всей видимости, находился в состоянии опьянения — вероятно, наркотического. Он вел себя шумно, нарушал порядок, поэтому его отвезли в участок полиции Невского района Петербурга.

Когда 34-летнего мужчину пробили по базе банных, оказалось, что его уже судили по 228 — за хранение наркотиков. При обыске у задержанного нашли пакетик с белым порошком — позже эксперты установили, что это амфетамин, вес пакетика составил 2,73 грамма, сообщили в Росгвардии Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Красном селе задержали преступника в федеральном розыске.