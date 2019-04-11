ГАТИ разрешило строить новые улицы у “Лахта Центра”

Согласно ордеру, строительные работы разрешены с 1 апреля 2019 года, а завершатся летом следующего года. Фото: https://www.lakhta.center

Согласно ордеру, строительные работы разрешены с 1 апреля 2019 года, а завершатся летом следующего года. Фото: https://www.lakhta.center

Помимо этого, согласно ордеру на работы, предполагается, что будет проведена реконструкция Приморского шоссе.

Государственно-административная инспекция сегодня, 11 апреля, сообщает, что разрешение на производство работ по строительству улиц и примыканий к Приморскому шоссе для подключения делового квартала “Лахта Центр” выдано.

Согласно ордеру, строительные работы разрешены с 1 апреля 2019 года, а завершатся летом следующего года.

Помимо этого, сотрудники ГАТИ сообщают, что за прошлую неделю всего было выдано 170 ордеров на работы, связанные с благоустройством территории Петербурга. Среди заказчиков ПАО “Ленэнерго”, ГУП “ТЭК” СПб, ОАО НИПИИ “Ленметрогипротранс” и СПБ ГКУ “Дирекция транспортного строительства”.

Также за прошлую неделю на установку строительных лесов для производства работ по ремонту фасадов зданий выдано 9 ордеров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГАТИ начислило за неделю штрафов на сумму почтив 9 млн рублей.