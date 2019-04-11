Инвалид-колясочник без ног и рук из Петербурга отправится в путешествие на 4 тысячи км

До этого он поднимался в горы, прыгал с парашютом, участвовал в танцевальных соревнованиях. Фото: Ротари клуба “С-Петербург Белые ночи”

До этого он поднимался в горы, прыгал с парашютом, участвовал в танцевальных соревнованиях. Фото: Ротари клуба “С-Петербург Белые ночи”

Перед этим он встретиться со всеми желающими. Встреча с путешественником пройдет на Невском проспекте 16 апреля.

Волгоградец Алексей Костюченко будет в городе проездом, он отправляется в очередное путешествие по России. Уже 17 апреля, от площади Победы состоится старт необычного одиночного путешествия Алексея Костюченко. Инвалид-колясочник планирует проехать на хенд-байке 4 тысячи километров. Сообщает об этом паст-президент Ротари клуба “С-Петербург Белые ночи” Александр Чешев.

Алексея Костюченко планирует доехать до Сочи. В апреле 2017 года путешественник уже начал грандиозный пробег на хенд-байке. Тогда он доехал из Петербурга до Владивостока. По российским дорогам он проехал 9 тысяч километров.

“До этого он поднимался в горы, прыгал с парашютом, участвовал в танцевальных соревнованиях и различных вело-мероприятиях. А еще он пишет замечательные стихи и картины”, — сообщает Александр Чешев.

Встреча пройдет 16 апреля, в 18:30 в отеле Radisson Royal (Невский проспект, 49)

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что путешественник-инвалид доехал из Петербурга во Владивосток на хэндбайке.