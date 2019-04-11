Во Всеволожске эвакуировали роддом, больницу и ЦРБ

Пациентов и рожениц вывозят с территории медицинских учреждений на автобусе. Про эвакуацию сообщают местные жители сегодня.

В четверг, 11 апреля, в Петербурге и Ленинградской области началась сильная “волна минирований”. Минеры решили вновь плотно взяться за все объекты города и региона.

Так, по информации местных жителей, около часа назад из больницы и родильного дома во Всеволожске начали выводить пациентов и рожениц. Их вывозят с территории на автобусе. По фотографиям видно, что некоторые даже не успели надеть куртки, всем выдали одеяло.

Помимо этого, сегодня эвакуировали сотрудников и учеников школ №394, 291, 601, а также школы №3 в Мурино и образовательного учреждения в Кудрово.

Также сегодня сообщалось, что эвакуация проходила в Невской Ратуши Петербурга.

Напомним, что эвакуации в Петербурге начались с января 2019 года и пока не прекращаются. Городские объекты и здания Ленобласти “минируют” практически каждый день.