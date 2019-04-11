Пять школ и Всеволожскую ЦРБ эвакуировали и проверяют

Пациентов выводят из больницы, к зданию подъехали пожарные и полицейские. Фото:
Пациентов выводят из больницы, к зданию подъехали пожарные и полицейские. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Возможно, злоумышленники теперь начнут рассылать анонимные письма и по Ленобласти.

В Санкт-Петербурге продолжаются эвакуации: днем в четверг 11 апреля выводят учеников из пяти школ, а к Всеволожской ЦРБ подъехали автомобили полиции и пожарных, сообщили очевидцы в социальной сети.

Известно об эвакуации школ №394, 291, 601, а также школы №3 в Мурино и образовательного учреждения в Кудрово. Проверки обычно занимают от часа до двух — школьники пропустят два-три урока, а учитывая, что учебный день близится к концу, их, вероятно, отпустят по домам.

Вероятно, в заведения снова поступили сообщения о заложенной взрывчатке. Обычно злоумышленники пытаются нарушить работу объектов в Санкт-Петербурге — возможно, теперь выходки неуловимых Интернет-террористов придется терпеть и Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в среду вечером в Петербурге эвакуировали “Мегу”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Пять школ и Всеволожскую ЦРБ эвакуировали и проверяют
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