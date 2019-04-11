Из-за ДТП образовалась пробка у Большеохтинского моста

Скорость движения на некоторых участках – не более трех километров в час.

Все случилось сегодня вечером, 11 апреля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте». Автор поста и фотографий уверяет, что участниками аварии стали два автомобиля – «Хендай Солярис» и «»Ивеко». По предварительным данным, «кореец» пытался проскочить, когда в него въехал «итальянец». Столкновение произошло прямо на съезде с Большеохтинского моста – в час пик там и так непросто проехать, а ДТП усугубило ситуацию.

Сервис «Яндекс.Пробки» показывает, что по самому мосту все передвигаются беспрепятственно, а вот улица Красного текстильщика «стоит» – машины ездят максимум со скоростью три километра в час.

Есть ли пострадавшие – не уточняется. Пока что никаких официальных данных не поступало.

«Не учат в автошколе даже простым вещам», — считает один из пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Левашово самосвал пытался устроить несанкционированную свалку и в ней же застрял.