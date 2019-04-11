В детском саду Красногвардейского района 35 детей и сотрудников подхватили кишечную инфекцию

Госпитализировано из них 12. У 10 детей и 3 взрослых — диагноз “сальмонеллез”.
Роспотребнадзор по Петербургу продолжает расследование причин появления кишечной инфекции на территории ГБДОУ детский сад №53 комбинированного вида Красногвардейского района Петербурга. Об этом сообщают сотрудники ведомства сегодня.
На сегодняшний день в дошкольном учреждении зафиксировали 35 случаев кишечной инфекций. Из них 31 ребенок и 4 взрослых. Было госпитализировано 12 человек. У 10 детей и 3 взрослых нашли сальмонеллез.
Медработники обходят квартиры с целью осмотра и медицинского наблюдения. На данный момент детский сад закрыт, там проводят генеральную уборку и дезинфекцию.
Окончательные выводы о причинах возникновения заболеваний будут сделаны по завершению эпидемиологического расследования.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что детский сад в Петербурге не провел требуемую реставрацию.