Четырехлетний мальчик угодил под колеса машины в Выборге

Ребенок переходил дорогу по «зебре».

Все случилось сегодня утром, 11 апреля, в Выборгском районе Ленинградской области. Известно, что юный выборжанин переходил дорогу недалеко от дома номер 11 по Приморской улице. В этот момент на него наехал «КИА», за рулем которого сидел 59-летний мужчина. Как такое произошло – неизвестно. В этот день дороги в Ленинградской области скользкие, возможно, дело в этом, а, может, водитель просто не заметил ребенка. Известно, что участок никак не регулировался.

На место происшествия прибыла скорая помощь, врачи отвезли мальчика в больницу. Его состояние оценили как удовлетворительное, жизни четырехлетнего ребенка ничего не угрожает, передает «Дорожный инспектор,» ссылаясь на источники в ГИБДД.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что по всему Киевскому шоссе разбросало сосиски и колбасы. Момент столкновения грузовика с мясной продукцией попал на видео.