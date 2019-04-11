В Мурино местный житель вышел на дорогу и решил демонстрировать водителям свои ягодицы

Чем был недоволен гражданин и что заставило его делать это, известно ему одному. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Чем был недоволен гражданин и что заставило его делать это, известно ему одному. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Очевидцы этого неадекватного поведения на оживленной дороге пишут, что сколько бы Мурино не называли городом, а некоторых жителей не поменять.

О происшествии и очень странном поведении местного жителя пишут сегодня в социальной сети петербургские водители. Успели они и видео снять, правда Gazeta.SPb не может его выложить на своем сайте, поскольку оно содержит нецензурную лексику.

Много разных ситуаций случается на петербургских дорогах, но есть особо запоминающиеся. Так, в Мурино, сегодня зафиксировали неадекватного гражданина. Он вышел на проезжу часть, снял штаны и начал демонстрировать всем проезжающим мимо водителям свои ягодицы.

Чем был недоволен гражданин и что заставило его делать это, известно ему одному. Однако петербуржцы явно выразили сожаление, что Мурино хоть и присвоили статус города, но местные жители остаются все теме же.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что момент столкновения грузовика с ограничителем высоты на въезде в Кудрово сняли на видео.