Украина заявила, что не откажется от проходов по Керченскому проливу

Корабли отправятся тогда, когда будут готовы к этому. Фото: Pixabay

Корабли отправятся тогда, когда будут готовы к этому. Фото: Pixabay

Корабли ВМСУ в скором времени отправятся в плавание по Черному морю.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Министр обороны Украины Степан Полторак заверил, что пока корабли не готовы покорять Керченский пролив, но это не значит, что они никогда не покажутся больше там. Политический деятель отметил – если Украина откажется от проходов, это будет значить, что она отказывается от Азовского моря и от территории, которая якобы принадлежит стране.

Полторак рассказал, что сейчас корабли ВМСУ ждут поддержки от партнеров.

«Я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен именно так»,

— подытожил он, передают РИА Новости.

Напоминаем, что в конце ноября 2018 года три украинских судна пересекли границу России, не реагируя на требования властей. В результате были задержаны 24 человека. Москва расценила это как провокацию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Макрон и Меркель настаивают на том, чтобы Россия отпустила украинских моряков.