Домам на Десантников вернули отопление

Весь двор заволокло паром, но уже все в прошлом. Фото: Скрин

Весь двор заволокло паром, но уже все в прошлом. Фото: Скрин

С поломкой удалось справится как раз вовремя.

Коммунальная авария случилась сегодня днем, 11 апреля, в Красносельском районе Санкт-Петербурга. О прорыве трубы сообщили очевидцы, которые отметили, что все произошло у дома 12 по улице Десантников примерно в два часа дня. Они писали, что весь двор заволокло паром, а некоторые машины ушли под воду. Ущерб пообещали возместить в ближайшее время. Специалисты, прибывшие на место инцидента, попросили местных жителей не выходить из дома, так как они могли получить ожоги, а также была вероятность проваливания грунта.

Бригада «Теплосети» пообещала, что справится с прохудившейся трубой к половине 11 вечера, но смогла решить проблему на час раньше. Отопление поступает в квартиры в штатном режиме.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что фотография с места гибели женщины от прорыва трубы в Петербурге появилась в сети. Поток воды был настолько сильный, что выбило окно квартиры на первом этаже – там спали двое.