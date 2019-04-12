Американец ночью протаранил отечественный автомобиль

Петербуржцы отметили, что отечественная машина намного выносливее. Фото: https://vk.com/spb_today
Петербуржцы отметили, что отечественная машина намного выносливее. Фото: https://vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествие с участие автомобиля Ford и ВАЗ 2104 произошло ночью 12 апреля в Красногвардейском районе.

Как сообщают очевидцы дорожной аварии, водитель автомобиля Ford вылетел на трамвайные пути, расположенные по Новочеркасскому проспекту, и протаранил отечественную “четверку”.

Однако перед этим, сообщают очевидцы, водитель ВАЗ 2104 совершил “неожиданный поворот”.

Фото: https://vk.com/spb_today

“Четвёра при неожиданном развороте попала в ДТП на Новочеркасском проспекте. На трамвайных путях Форд вылетел и бортанул четвёрку”, — пишут свидетели.

Петербуржцы отметили, что отечественная машина намного выносливее, ведь автомобиль практически не пострадал, а вот у Ford более серьезные повреждения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Мурино местный житель вышел на дорогу и решил демонстрировать водителям свои ягодицы.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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