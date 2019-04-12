Из-за поломки состава на “Политехнической” поезда приходят редко

Состав простоял на станции около 30 минут. Фото: Telegram канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

Состав простоял на станции около 30 минут. Фото: Telegram канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

Интервал увеличен до 30 минут, сообщают пассажиры метро. Техническая поломка произошла утром, 12 апреля.

Как сообщают петербуржцы сегодня утром, неприятная задержка поездов грозит тем, что многие не успеют вовремя на работу. Так, сообщают пассажиры, утром поезд пришлось ждать порядка 30 минут.

В Telegram канале “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер” сообщают, что причиной задержки стала поломка состава. В частности, с задержкой поезда приходят на станцию метро “Политехническая”.

“Из-за поломки состава на политехнической Поезда идут с увеличенным интервалом. Состав простоял на станции около 30 минут”, — сообщают в мессенджере.

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