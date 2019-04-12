“Вакханалию” на Маршала Жукова устроил светофор

Согласно информации “Яндекс. Пробки” сейчас на участке в Красносельском районе Петербурга пробки в 7 баллов. Фото: Telegram канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

Согласно информации “Яндекс. Пробки” сейчас на участке в Красносельском районе Петербурга пробки в 7 баллов. Фото: Telegram канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

Точнее его временное или не такое уж временно отсутствие. Петербургские водители сообщают о серьёзных пробках.

Как пишут петербургские водители из пробки, которая образовалась утром 12 апреля, и без того проблемный и аварийный проспект Маршала Жукова теперь еще и без светофора.

Одна сплошная пробка, пишут возмущенные водители, образовалась от улицы Котина до Кронштадтской площади.

Все это произошло из-за “потери” светофора. Судя по всему, на перекрестке проспектов Маршала Жукова и Ленинского он и сломался.

Согласно информации “Яндекс. Пробки” сейчас на участке в Красносельском районе Петербурга пробки в 7 баллов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из-за поломки состава на “Политехнической” поезда приходят редко.