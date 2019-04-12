В Петербурге угнали две дорогих иномарки

Автомобили были угнаны в разные дни, однако владельцы обратились в полицию вчера, 11 апреля.

В отделение полиции Приморского района поступило заявление о пропаже личного автомобиля марки «Nissan X-Trail». 46-летний хозяин автомобиля сообщил сотрудникам правоохранительных органов о том, что угон был совершен в период с 10 апреля 7 часов вечера до 11 апреля 7 часов утра.

Второе заявление поступило в отделение полиции Красносельского района. 38-летний мужчина сообщил полицейским, что в период с 8 апреля 21:35 до 11 апреля 18:40 пропал его автомобиль марки «Audi Q5». Автомобиль был припаркован у одного из домов по Ленинскому проспекту, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На сегодняшний день сотрудники полиции занимаются поиском автомобилей и установлением личности угонщиков. По факту преступлений возбуждены уголовные дела по статье о краже.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пассажирка автобуса упала во время выхода и оказалась под колесам.