Пассажирка автобуса упала во время выхода и оказалась под колесами

Пострадавшая обратилась в Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга с иском к ООО «Питеравто», потребовав компенсировать моральный вред.

Автобус следовал по улице Анисимова в городе Колпино Санкт-Петербурга. Женщина выходила из общественного транспорта на остановке. Однако водитель начал движение раньше времени, и пострадавшая упала, отказавшись под колесами автобуса, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Женщине был причинен тяжкий вред здоровью. Дела о компенсации вреда жизни или здоровью рассматриваются совместно с прокурором, который выносит заключение по делу. В данном случае прокурор просил удовлетворить требование истца, так как юридическое лицо должно возмещать вред, причиненный его работником.

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга при участии прокурора дело рассмотрел и вынес решение о взыскании с ООО «Питеравто» компенсации морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ожоговом центре Петербурга удалось спасти жизнь первой пациентки новгородской санавиации.