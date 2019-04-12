В ожоговом центре Петербурга удалось спасти жизнь первой пациентки новгородской санавиации

За жизнь 78-летней пациенты боролись долго. Фото: https://vk.com/san.aviacia

За жизнь 78-летней пациенты боролись долго. Фото: https://vk.com/san.aviacia

На сегодняшний день количество пациентов, транспортируемых из Новгородской области, незначительное. За прошлый год было транспортировано всего 11 человек.

Такие низкие показатели намерены повысить уже в этом году. Для этих целей из федерального бюджета регион планирует получить 37 млн рублей на медицинскую транспортировку вертолётом. Показатель в 11 человек планируют увеличить до 106, сообщает “Российская газета” со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Новгородской области Юрия Булатова.

Первую же пациентку уже удалось спасти. За ее жизнь боролись врачи Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. С момента госпитализации прошло больше двух месяцев, сейчас женщину выписали домой, и она вернулась к прежней жизни.

По словам главы отдела термических поражений НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, профессора Константина Крылова, за жизнь 78-летней пациенты боролись долго. Ее состояние было на грани жизни и смерти. На теле женщины, сообщают врачи, навсегда останутся шрамы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что санавиация в Ленобласти помогла 210 пациентам добраться до медицинских учреждений в 2018 году.