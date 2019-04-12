Во Фрунзенском районе ограбили салон связи

Преступники не испугались даже директора магазина, находившегося в тот момент в салоне.

В отделение полиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в четверг, 11 апреля, произошло ограбление салона сотовой связи.

Магазин находится на Будапештской улице. Двое неизвестных злоумышленников зашли в помещение магазина и разбили витрины. Преступники украли четыре мобильных телефона и оперативно крылись с места происшествия, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленников не смутило даже присутствие в салоне директора магазина.

На данный момент по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пассажирка автобуса упала во время выхода и оказалась под колесам.