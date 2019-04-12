Молодому петербуржцу на улице угрожали пистолетом и отобрали телефон

Сотрудник правоохранительных органов уже начали поиски злоумышленников. Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга.

С заявлением в полицию обратился молодой человек 22 лет. Он сообщил, что ночью 11 апреля около дома 18 по улице Маршала Захарова неизвестные угрожали ему предметом, походим на пистолет с целью ограбления.

В итоге злоумышленники все-таки добились своего и забрали у пострадавшего гаджет. После неизвестные скрылись с места происшествия.

Оперативники проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленников. Возбуждено уголовное дело, сообщают сотрудники полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к петербургской пенсионерке грабители ворвались в квартиру ради мобильного телефона.