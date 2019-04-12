Работники детсада не переодели промокшего насквозь мальчика

Ребёнок промок до нижнего белья во время прогулки, однако воспитатели детского сад не стали его переодевать. Мальчик проходил так до прихода родителей.
Работница детского сада нарушила требования закона о защите жизни и здоровья ребенка. Инцидент произошел в январе этого года. Когда родители пришли за ребенком, они возмутились таким пренебрежением к здоровью их сына и справедливо упрекнули воспитателя. Однако та, повела себя непрофессионально и грубо, что усилило конфликт.
Родители обратились в прокуратуру Фрунзенского района. И сотрудники правоохранительных органов провели проверку деятельности детского сада №96. В ходе проверки были выявлены нарушения в работе воспитателя и в оборудовании прогулочной площадки. Во дворе детсада отсутствовал навес, защищающий от осадков и солнца, размером не менее 1 квадратного метра на ребенка.
Районная прокуратура вынесла руководству детсада представление об устранении нарушений и поставила вопрос о привлечении виновных в дисциплинарной ответственности.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пассажирка автобуса упала во время выхода и оказалась под колесами.