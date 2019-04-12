Работники детсада не переодели промокшего насквозь мальчика

Ребенок промок насквозь. Фото: Pixabay
Ребенок промок насквозь. Фото: Pixabay

Ребёнок промок до нижнего белья во время прогулки, однако воспитатели детского сад не стали его переодевать. Мальчик проходил так до прихода родителей.

Работница детского сада нарушила требования закона о защите жизни и здоровья ребенка. Инцидент произошел в январе этого года. Когда родители пришли за ребенком, они возмутились таким пренебрежением к здоровью их сына и справедливо упрекнули воспитателя. Однако та, повела себя непрофессионально и грубо, что усилило конфликт.

Родители обратились в прокуратуру Фрунзенского района. И сотрудники правоохранительных органов провели проверку деятельности детского сада №96. В ходе проверки были выявлены нарушения в работе воспитателя и в оборудовании прогулочной площадки. Во дворе детсада отсутствовал навес, защищающий от осадков и солнца, размером не менее 1 квадратного метра на ребенка.

Районная прокуратура вынесла руководству детсада представление об устранении нарушений и поставила вопрос о привлечении виновных в дисциплинарной ответственности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пассажирка автобуса упала во время выхода и оказалась под колесами.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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