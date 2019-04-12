Автоледи въехала в дерево и дело дошло до суда

Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com
Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com

Автоледи въехала в дерево и дело дошло до суда

Дело в том, что на пассажирском сидении была женщина-пассажир, которая получила множественные травмы и переломы.

В итоге с женщиной-водителем работали судебные приставы. Сегодня в ведомстве сообщают, что во Фрунзенском районе города исполнено решение суда о взыскании судебного штрафа. Должница выплатила его своевременно, чтобы избежать уголовной ответственности.

Грозила такая ответственность 37-летней петербурженки, которая не справилась с управлением и влетела в дерево. В результате ДТП пострадала женщина-пассажир. У пострадавшей были диагностированы множественные травмы и переломы.

Водителя обвинили в совершении преступления по статье “нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств”. Однако пострадавшая ходатайствовала о прекращении производства по уголовному делу, поскольку обвиняемая загладила причиненный вред.

Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коллекторы Ленобласти продолжают “буянить”, судебные приставы составляют протоколы.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дтп происшествие судебные приставы
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