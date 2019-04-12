Две женщины держали подпольное казино в Гатчине

Две гражданки содержали нелегальное казино в обычной квартире.

Женщины-организаторы деятельности подпольного казино были задержаны и арестованы в Гатчине сотрудниками правоохранительных органов. В квартире, использующейся как помещение для казино, было обнаружено и изъято 42 компьютера. На технических устройствах были установлены специальные слот-игры. Казино работало в обычной квартире многоэтажного дома в Гатчине.

На данный момент все компьютеры изъяты сотрудниками отделения полиции Гатчинского района Ленинградской области. По факту незаконной деятельности казино возбуждено уголовное дело в отношении двух женщин-организаторов. Детали произошедшего ещё устанавливаются.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Невском районе Санкт-Петербурга обнаружено и ликвидировано подпольное казино. Полиция изъяла почти 30 игровых автоматов.