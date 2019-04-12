Две женщины держали подпольное казино в Гатчине

Казино работало через компьютеры. Фото: Pixabay
Казино работало через компьютеры. Фото: Pixabay

Две гражданки содержали нелегальное казино в обычной квартире.

Женщины-организаторы деятельности подпольного казино были задержаны и арестованы в Гатчине сотрудниками правоохранительных органов. В квартире, использующейся как помещение для казино, было обнаружено и изъято 42 компьютера. На технических устройствах были установлены специальные слот-игры. Казино работало в обычной квартире многоэтажного дома в Гатчине.

На данный момент все компьютеры изъяты сотрудниками отделения полиции Гатчинского района Ленинградской области. По факту незаконной деятельности казино возбуждено уголовное дело в отношении двух женщин-организаторов. Детали произошедшего ещё устанавливаются.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Невском районе Санкт-Петербурга обнаружено и ликвидировано подпольное казино. Полиция изъяла почти 30 игровых автоматов.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
гатчина казино ленобласть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СК заинтересовался петербурженкой, которая сдавала свою несовершеннолетнюю ...
Водитель, покинувший место ДТП, осужден за ложное заявление об угоне авто
Таксист проник в квартиру девушки и пытался ее изнасиловать
В Красносельском районе ликвидирован пожар
У предприятия “Утилизация бумаги” на Пискаревском не нашли лицензию на утилизацию
«На улице, чай, не Франция». Труп французского туриста нашли в ...
В четверг в Петербурге заминировали около 30 зданий. На улицу вывели 22 ...
Две женщины держали подпольное казино в Гатчине