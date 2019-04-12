СК заинтересовался петербурженкой, которая сдавала свою несовершеннолетнюю дочь в “аренду” любовнику

По предварительной версии, женщина отдавала школьницу для “личного пользования”. Фото: https://pixabay.com

По предварительной версии, женщина отдавала школьницу для “личного пользования”. Фото: https://pixabay.com

Сотрудники ведомства начали доследственную проверку. По предварительной версии, женщина отдавала школьницу для “личного пользования” своему любовник.

Как сообщалось ранее, девочка часто оставалась со взрослым мужчиной на выходных. Сегодня Следственный комитет сообщил, что начал доследсвенную проверку. Ранее отец ребенка обратился в правоохранительные органы.

Он сказал, что его бывшая супруга передает их несовершеннолетнюю дочь третьим лицам.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Судя по всему, петербурженка отдавала школьницу для “личного пользования” своему любовнику. Им является некий “адвокат”, чья личность устанавливается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженка сдавала в «аренду» дочь своему любовнику.