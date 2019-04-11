Петербурженка сдавала в «аренду» дочь своему любовнику

Мужчина забирал девочку на выходные, за что платил до 10 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Мужчина забирал девочку на выходные, за что платил до 10 тысяч рублей. Фото: Pixabay

С заявлением в полицию пришел отец девочки, который с ними не живет.

Обо всем стало известно сегодня, 11 апреля. К сотрудникам правоохранительных органов пришел встревоженный мужчина, который рассказал, что его бывшая супруга зарабатывает на их общем ребенке. К таким выводам он пришла неспроста – у него оказалась переписка, где обсуждаются все нюансы «аренды».

Судя по всему, петербурженка отдавала школьницу для «личного пользования» своему любовнику. Им является некий «адвакат», чья личность устанавливается. Довольно часто девочка оставалась со взрослым мужчиной наедине на выходных. За это ее горе-мама получала до 10 тысяч рублей, сообщает телеканал 78.

Заявитель также отметил, что его экс-супруга употребляет наркотики и нигде не работает. Несмотря на это, суд при разводе оставил ребенка у нее.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец пытался по почте получить почти за 2 тыс. долларов наркотики из Литвы.