Останки пропавшей три года назад женщины нашли в Ленобласти

Останки направлен на экспертизу. Фото: https://gursesintour.com
Останки направлен на экспертизу. Фото: https://gursesintour.com

Тело пропавшей без вести жительницы региона обнаружили жители Кировского района за котельной.

О страшной находке местные жители сразу же сообщили в правоохранительные органы. Об этом пишет “Мойка78”. Человеческие останки были найдены 11 апреля за котельной в Кировском районе Ленобласти.

По предварительной версии, останки принадлежат женщине, которая пропала без вести еще в 2016 году. Местную жительницу искали с января.

В данный момент останки направлен на экспертизу, сотрудники правоохранительных органов занимаются идентификацией личности погибшей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после пожара в Калининском районе среди бутылок алкоголя были найдены трупы.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
кировский район ленобласть происшествие
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