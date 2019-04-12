Останки пропавшей три года назад женщины нашли в Ленобласти

Тело пропавшей без вести жительницы региона обнаружили жители Кировского района за котельной.
О страшной находке местные жители сразу же сообщили в правоохранительные органы. Об этом пишет “Мойка78”. Человеческие останки были найдены 11 апреля за котельной в Кировском районе Ленобласти.
По предварительной версии, останки принадлежат женщине, которая пропала без вести еще в 2016 году. Местную жительницу искали с января.
В данный момент останки направлен на экспертизу, сотрудники правоохранительных органов занимаются идентификацией личности погибшей.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после пожара в Калининском районе среди бутылок алкоголя были найдены трупы.