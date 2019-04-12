Пиотровский считает туристический сбор хорошей идеей

Михаил Пиотровский. Фото: piotrovsky.org
Михаил Пиотровский. Фото: piotrovsky.org

Генеральный директор государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский назвал введения туристического сбора хорошей идеей и нормальной практикой.

«Сто рублей – это не страшно, он ничего особенного не даст, но это способ дохода. В целом, идея хорошая», — цитируют гендиректора Эрмитажа РИА Новости.

Также Пиотровский призвал к созданию необходимой инфраструктуры, отметив, что ее отсутствие является одной из причин очень маленького потока туристов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, врио Петербурга Александр Беглов сообщил, что с иностранцев планируют брать по 100 рублей в день через гостиницы — менее 2 евро или долларов. По словам врио, деньги пойдут на реставрацию зданий.

По словам Беглова, Путин поддержал идею. Инициативу рассмотрит Минфин и министерство экономики.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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