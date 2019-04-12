Матвиенко обозначила условия, на которых российская делегация вернётся в ПАСЕ

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе обсуждения резолюции ПАСЕ заявила, что Россия не намерена возвращаться в эту структуру до тех пор, пока не будут приняты конкретные решения, сообщает РИА Новости.

По словам Матвиенко, по данному вопросу пока не было принято каких-либо однозначных решений. Она также отметила, что Россия не готова возвращаться в ПАСЕ, пока за структурой закреплено право «дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим и иным принципам».

Председатель поделилась своими надеждами на то, что в регламент внесут необходимые коррективы, которые бы создали равные условия для всех национальных делегаций.

Это наше условие остаётся в силе. Только в таком случае мы готовы вернуться в ПАСЕ и выполнять все взятые обязательства, в том числе выплачивать наш взнос,

— подчеркнула Матвиенко.

Напомним, что на апрельской сессии ПАСЕ была принята резолюция, в рамках которой Россию, впервые с момента кризиса, призвали создать свою делегацию и оплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Святейший Патриарх Кирилл освятит храм в Приморском районе по просьбе Матвиенко.