Матвиенко обозначила условия, на которых российская делегация вернётся в ПАСЕ

Валентина Матвиенко Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин
Валентина Матвиенко Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе обсуждения резолюции ПАСЕ заявила, что Россия не намерена возвращаться в эту структуру до тех пор, пока не будут приняты конкретные решения, сообщает РИА Новости.

По словам Матвиенко, по данному вопросу пока не было принято каких-либо однозначных решений. Она также отметила, что Россия не готова возвращаться в ПАСЕ, пока за структурой закреплено право «дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим и иным принципам».

Председатель поделилась своими надеждами на то, что в регламент внесут необходимые коррективы, которые бы создали равные условия для всех национальных делегаций.

Это наше условие остаётся в силе. Только в таком случае мы готовы вернуться в ПАСЕ и выполнять все взятые обязательства, в том числе выплачивать наш взнос,

— подчеркнула Матвиенко.

Напомним, что на апрельской сессии ПАСЕ была принята резолюция, в рамках которой Россию, впервые с момента кризиса, призвали создать свою делегацию и оплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Святейший Патриарх Кирилл освятит храм в Приморском районе по просьбе Матвиенко.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
валентина матвиенко рф
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Василеостровском районе для нужд школы освободили заброшенную землю
В Петербурге пьяный мужчина без прав ездил по парковке и подрался с прохожими
В Петербурге около дюжины незаконных автостоянок пошли под снос
Петербуржец украл банковские карты у посетительниц бара и пытался там же ...
В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»
В Мариинской больнице проведена уникальная операция на легкие
Walt Disney запускает свой стриминговый сервис Disney+
Петербургские многодетные семьи получат ключи от квартир до конца года