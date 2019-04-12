В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»

В России успешно прошли государственные испытания новой зенитной ракетной системы С-350 «Витязь-ПВО». Об этом заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.

Испытания государственного уровня были успешно завершены в пятницу, 12 апреля. Новая зенитная ракетная система С-350 «Витязь-ПВО» запущена в серийное производство.

По словам Криворучко, «Витязь» придет на замену устаревшей С-300ПС.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что журналист Вахур Кооритс выразил мнение, что Эстонии следует нацелить боевые ракеты на Санкт-Петербург и сдерживать боевым флотом коммерческие суда России.

Автор статьи уверен, что Россия планирует захватить Россия в режиме блицкрига — быстро и победоносно. По его мнению, ракеты — необходимая мера для сдерживания РФ.