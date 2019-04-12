Петербуржец украл банковские карты у посетительниц бара и пытался там же ими расплатиться

Девушки увидели на своих телефонах сообщения об оплате покупок, которые они не совершали, и обратились к охраннику бара.

Сегодня, 12 апреля, в 6:30 утра в петербургском баре произошла неудачная кража. Мужчина воспользовавшись моментом, когда девушки были отвлечены, украл у них сумку. В сумке он нашел банковские карты и электронные сигареты.

Недолго думая, вор решил заплатить за выпивку по заполученной карте. Плетен прошел, но уведомление интернет-банка сломал планы злоумышленника, сообщили Gazeta.SPb УВО Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

После обращения девушек к охране бара, на место прибыл наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Центральному району Санкт-Петербурга. Был задержан 26-летний мужчина, награбленное он отдал.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что воспитательница детсада ударила возлюбленного ножом в грудь из-за ревности.