«КрасноеБелое» оштрафуют за продажу табака рядом с детсадом

Материалы переданы в Роспотребнадзор Фото: Pixabay
Материалы переданы в Роспотребнадзор Фото: Pixabay

В Василеостровском районе Петербурга прокуратура возбудила административные дела в отношении руководства «КрасноеБелое». Магазин расположен менее чем в 100 метрах от детского сада № 45 и продает табачную продукцию. Это противоречит требованиям Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

В силу закона розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем 100 метров до территории организации, предназначенной для оказания образовательных услуг, запрещена, сообщили в городской прокуратуре.

За несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией районная прокуратура возбудила административные дела в отношении должностного и юридического лица «КрасноеБелое».

Материалы направлены в Роспотребнадзора для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.

Организации грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура уличила организацию в неуплате страховых взносов на 2,8 млн руб.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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