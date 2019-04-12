В США на бейсбольное поле рухнул самолёт

В американском городе Мериден на школьное поле, предназначенное для игры в бейсбол, упал небольшой самолет. В результате ЧП пострадали два человека, сообщает местный телеканал WTIC-TV.

Отмечается, что произошло все, по местному времени, вечером 11 апреля. По словам представителя городской полиции Кристофера Фрайа, пилот воздушного судна проходил практику — он тренировал свои «взлётно-посадочные» навыки на расположенном неподалеку лётном поле.

В лайнере было два человека — обоих госпитализировали.

При падении были повреждены линии электропередачи: около 13 тысяч местных жителей остались без света. Однако проблему устранили к утру пятницы.

О причинах происшествия пока ничего неизвестно. Устанавливать их будут Федеральное авиационное управление (FAA) и Совет по безопасности на транспорте США.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на борту разбившегося в ФРГ самолета действительно были три россиянина.