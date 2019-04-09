На борту разбившегося в ФРГ самолета действительно были три россиянина

Это доказал анализ ДНК.

О результатах проверки стало известно сегодня, девятого апреля. До этого у специалистов были сомнения, так как личности погибших было невозможно установить без анализов. Теперь ясно наверняка – на борту находились три россиянина. Под обломками бизнес-джета обнаружили останки главы совета директоров S7 Group Наталии Филевой, ее отца и пилота, передает ТАСС, ссылаясь на источники в прокуратуре Дармштадта.

При этом эксперты пока не готовы рассказать, что стало причиной крушения. Расследование, уверяют сотрудники правоохранительные органов, до сих пор продолжается.

Напоминаем, что все случилось в конце марта текущего года. Самолет пролетал над Германией, когда произошло крушение. Уцелевшие элементы самолета обещают передать России после проверок, если это понадобится.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что тела погибших в авиакатастрофе извлекли из-под обломков в ФРГ.