Тела погибших в авиакатастрофе извлекли из-под обломков в ФРГ

Жертвы до сих пор не идентифицированы, поэтому сложно сказать, кто именно скончался из-за крушения частного самолета.

Об этом стало известно сегодня, первого апреля. Известно, что тела будут переданы на экспертизу и вскрыты уже во вторник. После этого станет понятно, действительно ли на борту находились два россиянина, передает ТАСС. Пока что имена предполагаемых жертв не разглашаются.

Напоминаем, что все случилось в воскресенье недалеко от Франкфурта-на-Майне. Самолет следовал до Канн, но что-то пошло не так.

Под обломками самолета находились три тела. Среди погибших есть председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева.

В ФРГ рассказывают, что уцелевшие элементы борта останутся пока на территории страны. Чуть позже их либо уничтожат в Германии, либо передадут в Россию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что российский самолёт совершил посадку в Будапеште лишь с третьей попытки.