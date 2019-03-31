Российский самолёт совершил посадку в Будапеште лишь с третьей попытки

Лайнер Airbus российской авиакомпании, летевший из Москвы в Будапешт, приземлился в аэропорту только с третьей попытки. Об этом стало известно в воскресенье, 31 марта.

Как пишут Известия, экипаж самолёта при заходе на посадку в аэропорту Будапешта дважды безрезультатно пытался выпустить шасси.

Лишь после того, как командир активировал аварийные системы, шасси у самолета вышли, и ему удалось приземлиться в Будапеште,

— цитируются слова источника, являющегося свидетелем происшествия.

После инцидента руководство компании приняло решение отстранить воздушное судно от полетов. До тех пор, пока причины неполадок не будут установлены.

Отмечается, что пострадавших среди членов экипажа и пассажиров самолета нет.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что первый разработанный в России военно-транспортный самолет совершил успешный полет.

Самолет Ил-112В разработали на территории страны в постсоветский период. Пилотный запуск прошёл успешно — никаких замечаний не возникло.