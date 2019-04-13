Трудовика, обещавшего убить учеников, отстранили от работы

В одной из школ Красногвардейского района Санкт-Петербурга произошел конфликт семиклассников с учителем труда.

Школьники признались, что довели преподавателя сами. Они оскорбляли его и спровоцировали конфликт. Учитель вышел из себя и грозился убить школьников. Об этом инциденте в социальных сетях сообщили родители семиклассников.

Родителей учеников возмутило непрофессиональное поведение педагога. Они готовятся заявить об инциденте в районную прокуратуру. Администрация школы повела себя неоднозначно: ребят заставили извиниться перед трудовиком. Он, в свою очередь, также принес извинения.

На данный момент руководство школы отстранило мужчину от уроков. Если дело дойдет до суда, родители предъявят имеющуюся аудиозапись угроз, и мужчине будет сложно избежать ответственности.

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